FiyatlarBölümler
Dövizler / LUCYW
Geri dön - Hisse senetleri

LUCYW: Innovative Eyewear Inc - Warrants

0.0800 USD 0.0090 (12.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LUCYW fiyatı bugün 12.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0800 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0800 aralığında işlem gördü.

Innovative Eyewear Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0800 0.0800
Yıllık aralık
0.0221 0.2439
Önceki kapanış
0.0710
Açılış
0.0800
Satış
0.0800
Alış
0.0830
Düşük
0.0800
Yüksek
0.0800
Hacim
1
Günlük değişim
12.68%
Aylık değişim
-11.50%
6 aylık değişim
-11.31%
Yıllık değişim
53.85%
21 Eylül, Pazar