Valute / LUCYW
LUCYW: Innovative Eyewear Inc - Warrants
0.0800 USD 0.0090 (12.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LUCYW ha avuto una variazione del 12.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0800 e ad un massimo di 0.0800.
Segui le dinamiche di Innovative Eyewear Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0800 0.0800
Intervallo Annuale
0.0221 0.2439
- Chiusura Precedente
- 0.0710
- Apertura
- 0.0800
- Bid
- 0.0800
- Ask
- 0.0830
- Minimo
- 0.0800
- Massimo
- 0.0800
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 12.68%
- Variazione Mensile
- -11.50%
- Variazione Semestrale
- -11.31%
- Variazione Annuale
- 53.85%
21 settembre, domenica