Währungen / LUCYW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LUCYW: Innovative Eyewear Inc - Warrants
0.0800 USD 0.0090 (12.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LUCYW hat sich für heute um 12.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0800 bis zu einem Hoch von 0.0800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovative Eyewear Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0800 0.0800
Jahresspanne
0.0221 0.2439
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0710
- Eröffnung
- 0.0800
- Bid
- 0.0800
- Ask
- 0.0830
- Tief
- 0.0800
- Hoch
- 0.0800
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 12.68%
- Monatsänderung
- -11.50%
- 6-Monatsänderung
- -11.31%
- Jahresänderung
- 53.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K