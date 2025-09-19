KurseKategorien
Währungen / LUCYW
Zurück zum Aktien

LUCYW: Innovative Eyewear Inc - Warrants

0.0800 USD 0.0090 (12.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LUCYW hat sich für heute um 12.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0800 bis zu einem Hoch von 0.0800 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovative Eyewear Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0800 0.0800
Jahresspanne
0.0221 0.2439
Vorheriger Schlusskurs
0.0710
Eröffnung
0.0800
Bid
0.0800
Ask
0.0830
Tief
0.0800
Hoch
0.0800
Volumen
1
Tagesänderung
12.68%
Monatsänderung
-11.50%
6-Monatsänderung
-11.31%
Jahresänderung
53.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K