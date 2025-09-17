Валюты / LUCYW
LUCYW: Innovative Eyewear Inc - Warrants
0.0710 USD 0.0196 (21.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LUCYW за сегодня изменился на -21.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0710, а максимальная — 0.0710.
Следите за динамикой Innovative Eyewear Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.0710 0.0710
Годовой диапазон
0.0221 0.2439
- Предыдущее закрытие
- 0.0906
- Open
- 0.0710
- Bid
- 0.0710
- Ask
- 0.0740
- Low
- 0.0710
- High
- 0.0710
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -21.63%
- Месячное изменение
- -21.46%
- 6-месячное изменение
- -21.29%
- Годовое изменение
- 36.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.