クォートセクション
通貨 / LUCYW
株に戻る

LUCYW: Innovative Eyewear Inc - Warrants

0.0800 USD 0.0090 (12.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LUCYWの今日の為替レートは、12.68%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0800の安値と0.0800の高値で取引されました。

Innovative Eyewear Inc - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
0.0800 0.0800
1年のレンジ
0.0221 0.2439
以前の終値
0.0710
始値
0.0800
買値
0.0800
買値
0.0830
安値
0.0800
高値
0.0800
出来高
1
1日の変化
12.68%
1ヶ月の変化
-11.50%
6ヶ月の変化
-11.31%
1年の変化
53.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K