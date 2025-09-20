통화 / LUCYW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LUCYW: Innovative Eyewear Inc - Warrants
0.0800 USD 0.0090 (12.68%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LUCYW 환율이 오늘 12.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0800이고 고가는 0.0800이었습니다.
Innovative Eyewear Inc - Warrants 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
0.0800 0.0800
년간 변동
0.0221 0.2439
- 이전 종가
- 0.0710
- 시가
- 0.0800
- Bid
- 0.0800
- Ask
- 0.0830
- 저가
- 0.0800
- 고가
- 0.0800
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 12.68%
- 월 변동
- -11.50%
- 6개월 변동
- -11.31%
- 년간 변동율
- 53.85%
20 9월, 토요일