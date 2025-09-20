CotationsSections
Devises / LUCYW
Retour à Actions

LUCYW: Innovative Eyewear Inc - Warrants

0.0800 USD 0.0090 (12.68%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LUCYW a changé de 12.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0800 et à un maximum de 0.0800.

Suivez la dynamique Innovative Eyewear Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0800 0.0800
Range Annuel
0.0221 0.2439
Clôture Précédente
0.0710
Ouverture
0.0800
Bid
0.0800
Ask
0.0830
Plus Bas
0.0800
Plus Haut
0.0800
Volume
1
Changement quotidien
12.68%
Changement Mensuel
-11.50%
Changement à 6 Mois
-11.31%
Changement Annuel
53.85%
20 septembre, samedi