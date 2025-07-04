Dövizler / LPX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LPX: Louisiana-Pacific Corporation
88.23 USD 2.66 (2.93%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LPX fiyatı bugün -2.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.75 ve Yüksek fiyatı olarak 90.67 aralığında işlem gördü.
Louisiana-Pacific Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPX haberleri
- Louisiana-Pacific (LPX) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Why Louisiana-Pacific (LPX) Outpaced the Stock Market Today
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- UBS cuts James Hardie rating on weaker U.S. housing demand, volume pressures
- FMI Small Cap Equity Q2 2025 Review (Mutual Fund:FMIJX)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- LP Building Solutions names Lynn Cobb as VP of marketing
- Louisiana-Pacific Shares Fall After Mixed Q2 Results, Lower OSB Revenue - Louisiana-Pacific (NYSE:LPX)
- Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Louisiana-Pacific Q2 2025 misses EPS, revenue up
- LP Building Solutions Q2 2025 slides: Siding growth offset by OSB price decline
- Louisiana-Pacific (LPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Louisiana-Pacific shares fall as Q2 earnings miss overshadows revenue beat
- Louisiana-Pacific earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- JELD-WEN (JELD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Louisiana-Pacific Corporation (LPX): Here is What You Need to Know
- Analysts Estimate Louisiana-Pacific (LPX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- UFP Industries (UFPI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Louisiana-Pacific (LPX) Laps the Stock Market: Here's Why
- Weyerhaeuser (WY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Here is What to Know Beyond Why Louisiana-Pacific Corporation (LPX) is a Trending Stock
- Louisiana-Pacific (LPX) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Louisiana-Pacific: Fair Valuation, High-Quality, Under-The-Radar Building Materials Giant
Günlük aralık
87.75 90.67
Yıllık aralık
78.82 122.87
- Önceki kapanış
- 90.89
- Açılış
- 90.63
- Satış
- 88.23
- Alış
- 88.53
- Düşük
- 87.75
- Yüksek
- 90.67
- Hacim
- 1.670 K
- Günlük değişim
- -2.93%
- Aylık değişim
- -6.20%
- 6 aylık değişim
- -3.13%
- Yıllık değişim
- -18.39%
21 Eylül, Pazar