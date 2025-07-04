FiyatlarBölümler
Dövizler / LPX
Geri dön - Hisse senetleri

LPX: Louisiana-Pacific Corporation

88.23 USD 2.66 (2.93%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LPX fiyatı bugün -2.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.75 ve Yüksek fiyatı olarak 90.67 aralığında işlem gördü.

Louisiana-Pacific Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LPX haberleri

Günlük aralık
87.75 90.67
Yıllık aralık
78.82 122.87
Önceki kapanış
90.89
Açılış
90.63
Satış
88.23
Alış
88.53
Düşük
87.75
Yüksek
90.67
Hacim
1.670 K
Günlük değişim
-2.93%
Aylık değişim
-6.20%
6 aylık değişim
-3.13%
Yıllık değişim
-18.39%
21 Eylül, Pazar