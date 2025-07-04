クォートセクション
通貨 / LPX
LPX: Louisiana-Pacific Corporation

90.89 USD 0.63 (0.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LPXの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり89.21の安値と91.00の高値で取引されました。

Louisiana-Pacific Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
89.21 91.00
1年のレンジ
78.82 122.87
以前の終値
90.26
始値
90.82
買値
90.89
買値
91.19
安値
89.21
高値
91.00
出来高
2.505 K
1日の変化
0.70%
1ヶ月の変化
-3.37%
6ヶ月の変化
-0.21%
1年の変化
-15.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K