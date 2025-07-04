통화 / LPX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LPX: Louisiana-Pacific Corporation
88.23 USD 2.66 (2.93%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LPX 환율이 오늘 -2.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 87.75이고 고가는 90.67이었습니다.
Louisiana-Pacific Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPX News
- Louisiana-Pacific (LPX) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Why Louisiana-Pacific (LPX) Outpaced the Stock Market Today
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- UBS cuts James Hardie rating on weaker U.S. housing demand, volume pressures
- FMI Small Cap Equity Q2 2025 Review (Mutual Fund:FMIJX)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- LP Building Solutions names Lynn Cobb as VP of marketing
- Louisiana-Pacific Shares Fall After Mixed Q2 Results, Lower OSB Revenue - Louisiana-Pacific (NYSE:LPX)
- Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Louisiana-Pacific Q2 2025 misses EPS, revenue up
- LP Building Solutions Q2 2025 slides: Siding growth offset by OSB price decline
- Louisiana-Pacific (LPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Louisiana-Pacific shares fall as Q2 earnings miss overshadows revenue beat
- Louisiana-Pacific earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- JELD-WEN (JELD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Louisiana-Pacific Corporation (LPX): Here is What You Need to Know
- Analysts Estimate Louisiana-Pacific (LPX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- UFP Industries (UFPI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Louisiana-Pacific (LPX) Laps the Stock Market: Here's Why
- Weyerhaeuser (WY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Here is What to Know Beyond Why Louisiana-Pacific Corporation (LPX) is a Trending Stock
- Louisiana-Pacific (LPX) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Louisiana-Pacific: Fair Valuation, High-Quality, Under-The-Radar Building Materials Giant
일일 변동 비율
87.75 90.67
년간 변동
78.82 122.87
- 이전 종가
- 90.89
- 시가
- 90.63
- Bid
- 88.23
- Ask
- 88.53
- 저가
- 87.75
- 고가
- 90.67
- 볼륨
- 1.670 K
- 일일 변동
- -2.93%
- 월 변동
- -6.20%
- 6개월 변동
- -3.13%
- 년간 변동율
- -18.39%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K