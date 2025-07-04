Valute / LPX
LPX: Louisiana-Pacific Corporation
88.23 USD 2.66 (2.93%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LPX ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.75 e ad un massimo di 90.67.
Segui le dinamiche di Louisiana-Pacific Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
87.75 90.67
Intervallo Annuale
78.82 122.87
- Chiusura Precedente
- 90.89
- Apertura
- 90.63
- Bid
- 88.23
- Ask
- 88.53
- Minimo
- 87.75
- Massimo
- 90.67
- Volume
- 1.670 K
- Variazione giornaliera
- -2.93%
- Variazione Mensile
- -6.20%
- Variazione Semestrale
- -3.13%
- Variazione Annuale
- -18.39%
20 settembre, sabato