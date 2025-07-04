Moedas / LPX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LPX: Louisiana-Pacific Corporation
90.25 USD 0.01 (0.01%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LPX para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.76 e o mais alto foi 90.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Louisiana-Pacific Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPX Notícias
- Louisiana-Pacific (LPX) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Why Louisiana-Pacific (LPX) Outpaced the Stock Market Today
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- UBS cuts James Hardie rating on weaker U.S. housing demand, volume pressures
- FMI Small Cap Equity Q2 2025 Review (Mutual Fund:FMIJX)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- LP Building Solutions names Lynn Cobb as VP of marketing
- Louisiana-Pacific Shares Fall After Mixed Q2 Results, Lower OSB Revenue - Louisiana-Pacific (NYSE:LPX)
- Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Louisiana-Pacific Q2 2025 misses EPS, revenue up
- LP Building Solutions Q2 2025 slides: Siding growth offset by OSB price decline
- Louisiana-Pacific (LPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Louisiana-Pacific shares fall as Q2 earnings miss overshadows revenue beat
- Louisiana-Pacific earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- JELD-WEN (JELD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Louisiana-Pacific Corporation (LPX): Here is What You Need to Know
- Analysts Estimate Louisiana-Pacific (LPX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- UFP Industries (UFPI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Louisiana-Pacific (LPX) Laps the Stock Market: Here's Why
- Weyerhaeuser (WY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Here is What to Know Beyond Why Louisiana-Pacific Corporation (LPX) is a Trending Stock
- Louisiana-Pacific (LPX) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Louisiana-Pacific: Fair Valuation, High-Quality, Under-The-Radar Building Materials Giant
Faixa diária
89.76 90.82
Faixa anual
78.82 122.87
- Fechamento anterior
- 90.26
- Open
- 90.82
- Bid
- 90.25
- Ask
- 90.55
- Low
- 89.76
- High
- 90.82
- Volume
- 20
- Mudança diária
- -0.01%
- Mudança mensal
- -4.05%
- Mudança de 6 meses
- -0.91%
- Mudança anual
- -16.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh