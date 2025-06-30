КотировкиРазделы
LPX
LPX: Louisiana-Pacific Corporation

93.91 USD 1.06 (1.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LPX за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.22, а максимальная — 95.95.

Новости LPX

Дневной диапазон
93.22 95.95
Годовой диапазон
78.82 122.87
Предыдущее закрытие
94.97
Open
95.13
Bid
93.91
Ask
94.21
Low
93.22
High
95.95
Объем
821
Дневное изменение
-1.12%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
3.11%
Годовое изменение
-13.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.