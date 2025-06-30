Валюты / LPX
LPX: Louisiana-Pacific Corporation
93.91 USD 1.06 (1.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LPX за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.22, а максимальная — 95.95.
Следите за динамикой Louisiana-Pacific Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LPX
Дневной диапазон
93.22 95.95
Годовой диапазон
78.82 122.87
- Предыдущее закрытие
- 94.97
- Open
- 95.13
- Bid
- 93.91
- Ask
- 94.21
- Low
- 93.22
- High
- 95.95
- Объем
- 821
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- -0.16%
- 6-месячное изменение
- 3.11%
- Годовое изменение
- -13.13%
