Währungen / LPX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LPX: Louisiana-Pacific Corporation
90.89 USD 0.63 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LPX hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.21 bis zu einem Hoch von 91.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Louisiana-Pacific Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPX News
- Louisiana-Pacific (LPX) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Why Louisiana-Pacific (LPX) Outpaced the Stock Market Today
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- UBS cuts James Hardie rating on weaker U.S. housing demand, volume pressures
- FMI Small Cap Equity Q2 2025 Review (Mutual Fund:FMIJX)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- LP Building Solutions names Lynn Cobb as VP of marketing
- Louisiana-Pacific Shares Fall After Mixed Q2 Results, Lower OSB Revenue - Louisiana-Pacific (NYSE:LPX)
- Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Louisiana-Pacific Q2 2025 misses EPS, revenue up
- LP Building Solutions Q2 2025 slides: Siding growth offset by OSB price decline
- Louisiana-Pacific (LPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Louisiana-Pacific shares fall as Q2 earnings miss overshadows revenue beat
- Louisiana-Pacific earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- JELD-WEN (JELD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Louisiana-Pacific Corporation (LPX): Here is What You Need to Know
- Analysts Estimate Louisiana-Pacific (LPX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- UFP Industries (UFPI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Louisiana-Pacific (LPX) Laps the Stock Market: Here's Why
- Weyerhaeuser (WY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Here is What to Know Beyond Why Louisiana-Pacific Corporation (LPX) is a Trending Stock
- Louisiana-Pacific (LPX) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Louisiana-Pacific: Fair Valuation, High-Quality, Under-The-Radar Building Materials Giant
Tagesspanne
89.21 91.00
Jahresspanne
78.82 122.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 90.26
- Eröffnung
- 90.82
- Bid
- 90.89
- Ask
- 91.19
- Tief
- 89.21
- Hoch
- 91.00
- Volumen
- 2.505 K
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- -3.37%
- 6-Monatsänderung
- -0.21%
- Jahresänderung
- -15.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K