LOTWW: Lotus Technology Inc - Warrants

0.0890 USD 0.0100 (12.66%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LOTWW fiyatı bugün 12.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0805 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0890 aralığında işlem gördü.

Lotus Technology Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0805 0.0890
Yıllık aralık
0.0535 0.3400
Önceki kapanış
0.0790
Açılış
0.0872
Satış
0.0890
Alış
0.0920
Düşük
0.0805
Yüksek
0.0890
Hacim
16
Günlük değişim
12.66%
Aylık değişim
-0.67%
6 aylık değişim
-11.09%
Yıllık değişim
-70.33%
21 Eylül, Pazar