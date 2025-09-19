Währungen / LOTWW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LOTWW: Lotus Technology Inc - Warrants
0.0890 USD 0.0100 (12.66%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LOTWW hat sich für heute um 12.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0805 bis zu einem Hoch von 0.0890 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lotus Technology Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0805 0.0890
Jahresspanne
0.0535 0.3400
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0790
- Eröffnung
- 0.0872
- Bid
- 0.0890
- Ask
- 0.0920
- Tief
- 0.0805
- Hoch
- 0.0890
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 12.66%
- Monatsänderung
- -0.67%
- 6-Monatsänderung
- -11.09%
- Jahresänderung
- -70.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K