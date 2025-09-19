KurseKategorien
LOTWW: Lotus Technology Inc - Warrants

0.0890 USD 0.0100 (12.66%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LOTWW hat sich für heute um 12.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0805 bis zu einem Hoch von 0.0890 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lotus Technology Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0805 0.0890
Jahresspanne
0.0535 0.3400
Vorheriger Schlusskurs
0.0790
Eröffnung
0.0872
Bid
0.0890
Ask
0.0920
Tief
0.0805
Hoch
0.0890
Volumen
16
Tagesänderung
12.66%
Monatsänderung
-0.67%
6-Monatsänderung
-11.09%
Jahresänderung
-70.33%
