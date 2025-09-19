通貨 / LOTWW
LOTWW: Lotus Technology Inc - Warrants
0.0790 USD 0.0040 (5.33%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LOTWWの今日の為替レートは、5.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0750の安値と0.0797の高値で取引されました。
Lotus Technology Inc - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.0750 0.0797
1年のレンジ
0.0535 0.3400
- 以前の終値
- 0.0750
- 始値
- 0.0793
- 買値
- 0.0790
- 買値
- 0.0820
- 安値
- 0.0750
- 高値
- 0.0797
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- 5.33%
- 1ヶ月の変化
- -11.83%
- 6ヶ月の変化
- -21.08%
- 1年の変化
- -73.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K