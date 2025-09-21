QuotazioniSezioni
Valute / LOTWW
Tornare a Azioni

LOTWW: Lotus Technology Inc - Warrants

0.0890 USD 0.0100 (12.66%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LOTWW ha avuto una variazione del 12.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0805 e ad un massimo di 0.0890.

Segui le dinamiche di Lotus Technology Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0805 0.0890
Intervallo Annuale
0.0535 0.3400
Chiusura Precedente
0.0790
Apertura
0.0872
Bid
0.0890
Ask
0.0920
Minimo
0.0805
Massimo
0.0890
Volume
16
Variazione giornaliera
12.66%
Variazione Mensile
-0.67%
Variazione Semestrale
-11.09%
Variazione Annuale
-70.33%
21 settembre, domenica