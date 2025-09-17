Валюты / LOTWW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LOTWW: Lotus Technology Inc - Warrants
0.0750 USD 0.0068 (9.97%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOTWW за сегодня изменился на 9.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0750, а максимальная — 0.1600.
Следите за динамикой Lotus Technology Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.0750 0.1600
Годовой диапазон
0.0535 0.3400
- Предыдущее закрытие
- 0.0682
- Open
- 0.1600
- Bid
- 0.0750
- Ask
- 0.0780
- Low
- 0.0750
- High
- 0.1600
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 9.97%
- Месячное изменение
- -16.29%
- 6-месячное изменение
- -25.07%
- Годовое изменение
- -75.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.