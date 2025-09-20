CotationsSections
0.0890 USD 0.0100 (12.66%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LOTWW a changé de 12.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0805 et à un maximum de 0.0890.

Suivez la dynamique Lotus Technology Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0805 0.0890
Range Annuel
0.0535 0.3400
Clôture Précédente
0.0790
Ouverture
0.0872
Bid
0.0890
Ask
0.0920
Plus Bas
0.0805
Plus Haut
0.0890
Volume
16
Changement quotidien
12.66%
Changement Mensuel
-0.67%
Changement à 6 Mois
-11.09%
Changement Annuel
-70.33%
20 septembre, samedi