Dövizler / LMNR
LMNR: Limoneira Co
15.09 USD 0.28 (1.82%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LMNR fiyatı bugün -1.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.09 ve Yüksek fiyatı olarak 15.38 aralığında işlem gördü.
Limoneira Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LMNR haberleri
Günlük aralık
15.09 15.38
Yıllık aralık
14.40 29.22
- Önceki kapanış
- 15.37
- Açılış
- 15.38
- Satış
- 15.09
- Alış
- 15.39
- Düşük
- 15.09
- Yüksek
- 15.38
- Hacim
- 151
- Günlük değişim
- -1.82%
- Aylık değişim
- -3.58%
- 6 aylık değişim
- -16.40%
- Yıllık değişim
- -41.47%
21 Eylül, Pazar