KurseKategorien
Währungen / LMNR
Zurück zum Aktien

LMNR: Limoneira Co

15.19 USD 0.18 (1.17%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LMNR hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.14 bis zu einem Hoch von 15.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Limoneira Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMNR News

Tagesspanne
15.14 15.38
Jahresspanne
14.40 29.22
Vorheriger Schlusskurs
15.37
Eröffnung
15.38
Bid
15.19
Ask
15.49
Tief
15.14
Hoch
15.38
Volumen
28
Tagesänderung
-1.17%
Monatsänderung
-2.94%
6-Monatsänderung
-15.84%
Jahresänderung
-41.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K