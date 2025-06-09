Währungen / LMNR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LMNR: Limoneira Co
15.19 USD 0.18 (1.17%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LMNR hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.14 bis zu einem Hoch von 15.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Limoneira Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMNR News
- Q3 Miss Highlights Ongoing Struggles For Limoneira's Strategy (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Company (LMNR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Limoneira Posts 25% Revenue Drop in Q3
- LMNR Reports Results
- Limoneira: EPS übertrifft Schätzungen um 0,18 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Limoneira earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Limoneira to explore housing development on Ventura County ranch
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Mission Produce vs. Limoneira: Who Holds the Reins in Fresh Produce?
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Limoneira increases stake in Limco Del Mar partnership to majority ownership
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Limoneira enters $115 million credit agreement with AgWest Farm Credit
- Limoneira Company: Ready For A Turnaround (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Declares Quarterly Dividend
- InvestingPro’s January overvalued alert proves accurate as LMNR drops 37%
- Time To Invest In Limoneira (NASDAQ:LMNR)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Founding Member Limoneira to Rejoin Sunkist Growers
- Limoneira Company (LMNR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Limoneira misses Q2 2025 forecasts, stock fluctuates
- Limoneira Company Announces Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
Tagesspanne
15.14 15.38
Jahresspanne
14.40 29.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.37
- Eröffnung
- 15.38
- Bid
- 15.19
- Ask
- 15.49
- Tief
- 15.14
- Hoch
- 15.38
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- -1.17%
- Monatsänderung
- -2.94%
- 6-Monatsänderung
- -15.84%
- Jahresänderung
- -41.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K