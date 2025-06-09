通貨 / LMNR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LMNR: Limoneira Co
15.37 USD 0.37 (2.47%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LMNRの今日の為替レートは、2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり15.10の安値と15.43の高値で取引されました。
Limoneira Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMNR News
- Q3 Miss Highlights Ongoing Struggles For Limoneira's Strategy (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Company (LMNR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Limoneira Posts 25% Revenue Drop in Q3
- LMNR Reports Results
- Limoneira earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Limoneira to explore housing development on Ventura County ranch
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Mission Produce vs. Limoneira: Who Holds the Reins in Fresh Produce?
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Limoneira increases stake in Limco Del Mar partnership to majority ownership
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Limoneira enters $115 million credit agreement with AgWest Farm Credit
- Limoneira Company: Ready For A Turnaround (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Declares Quarterly Dividend
- InvestingPro’s January overvalued alert proves accurate as LMNR drops 37%
- Time To Invest In Limoneira (NASDAQ:LMNR)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Founding Member Limoneira to Rejoin Sunkist Growers
- Limoneira Company (LMNR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Limoneira misses Q2 2025 forecasts, stock fluctuates
- Limoneira Company Announces Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
- Limoneira reports Q2 loss, revenue miss; stock falls
1日のレンジ
15.10 15.43
1年のレンジ
14.40 29.22
- 以前の終値
- 15.00
- 始値
- 15.17
- 買値
- 15.37
- 買値
- 15.67
- 安値
- 15.10
- 高値
- 15.43
- 出来高
- 127
- 1日の変化
- 2.47%
- 1ヶ月の変化
- -1.79%
- 6ヶ月の変化
- -14.85%
- 1年の変化
- -40.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K