Devises / LMNR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LMNR: Limoneira Co
15.09 USD 0.28 (1.82%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LMNR a changé de -1.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.09 et à un maximum de 15.38.
Suivez la dynamique Limoneira Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMNR Nouvelles
- Q3 Miss Highlights Ongoing Struggles For Limoneira's Strategy (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Company (LMNR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Limoneira Posts 25% Revenue Drop in Q3
- LMNR Reports Results
- Le BPA de Limoneira a dépassé les attentes de 0,18$, le CA en dessous des prévisions
- Limoneira earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Limoneira to explore housing development on Ventura County ranch
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Mission Produce vs. Limoneira: Who Holds the Reins in Fresh Produce?
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Limoneira increases stake in Limco Del Mar partnership to majority ownership
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Limoneira enters $115 million credit agreement with AgWest Farm Credit
- Limoneira Company: Ready For A Turnaround (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Declares Quarterly Dividend
- InvestingPro’s January overvalued alert proves accurate as LMNR drops 37%
- Time To Invest In Limoneira (NASDAQ:LMNR)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Founding Member Limoneira to Rejoin Sunkist Growers
- Limoneira Company (LMNR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Limoneira misses Q2 2025 forecasts, stock fluctuates
- Limoneira Company Announces Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
Range quotidien
15.09 15.38
Range Annuel
14.40 29.22
- Clôture Précédente
- 15.37
- Ouverture
- 15.38
- Bid
- 15.09
- Ask
- 15.39
- Plus Bas
- 15.09
- Plus Haut
- 15.38
- Volume
- 151
- Changement quotidien
- -1.82%
- Changement Mensuel
- -3.58%
- Changement à 6 Mois
- -16.40%
- Changement Annuel
- -41.47%
20 septembre, samedi