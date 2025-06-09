Moedas / LMNR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LMNR: Limoneira Co
15.35 USD 0.35 (2.33%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LMNR para hoje mudou para 2.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.10 e o mais alto foi 15.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Limoneira Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMNR Notícias
- Q3 Miss Highlights Ongoing Struggles For Limoneira's Strategy (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Company (LMNR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Limoneira Posts 25% Revenue Drop in Q3
- LMNR Reports Results
- Limoneira earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Limoneira to explore housing development on Ventura County ranch
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Mission Produce vs. Limoneira: Who Holds the Reins in Fresh Produce?
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Limoneira increases stake in Limco Del Mar partnership to majority ownership
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Limoneira enters $115 million credit agreement with AgWest Farm Credit
- Limoneira Company: Ready For A Turnaround (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Declares Quarterly Dividend
- InvestingPro’s January overvalued alert proves accurate as LMNR drops 37%
- Time To Invest In Limoneira (NASDAQ:LMNR)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Founding Member Limoneira to Rejoin Sunkist Growers
- Limoneira Company (LMNR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Limoneira misses Q2 2025 forecasts, stock fluctuates
- Limoneira Company Announces Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
- Limoneira reports Q2 loss, revenue miss; stock falls
Faixa diária
15.10 15.35
Faixa anual
14.40 29.22
- Fechamento anterior
- 15.00
- Open
- 15.19
- Bid
- 15.35
- Ask
- 15.65
- Low
- 15.10
- High
- 15.35
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 2.33%
- Mudança mensal
- -1.92%
- Mudança de 6 meses
- -14.96%
- Mudança anual
- -40.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh