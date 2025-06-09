货币 / LMNR
LMNR: Limoneira Co
15.04 USD 0.01 (0.07%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LMNR汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点14.99和高点15.34进行交易。
关注Limoneira Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMNR新闻
- Q3 Miss Highlights Ongoing Struggles For Limoneira's Strategy (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Company (LMNR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Limoneira Posts 25% Revenue Drop in Q3
- LMNR Reports Results
- Limoneira earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Limoneira to explore housing development on Ventura County ranch
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Mission Produce vs. Limoneira: Who Holds the Reins in Fresh Produce?
- Cadiz (CDZI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Alico (ALCO) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Limoneira increases stake in Limco Del Mar partnership to majority ownership
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Limoneira enters $115 million credit agreement with AgWest Farm Credit
- Limoneira Company: Ready For A Turnaround (NASDAQ:LMNR)
- Limoneira Declares Quarterly Dividend
- InvestingPro’s January overvalued alert proves accurate as LMNR drops 37%
- Time To Invest In Limoneira (NASDAQ:LMNR)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Founding Member Limoneira to Rejoin Sunkist Growers
- Limoneira Company (LMNR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Limoneira misses Q2 2025 forecasts, stock fluctuates
- Limoneira Company Announces Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
- Limoneira reports Q2 loss, revenue miss; stock falls
日范围
14.99 15.34
年范围
14.40 29.22
- 前一天收盘价
- 15.03
- 开盘价
- 15.05
- 卖价
- 15.04
- 买价
- 15.34
- 最低价
- 14.99
- 最高价
- 15.34
- 交易量
- 107
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- -3.90%
- 6个月变化
- -16.68%
- 年变化
- -41.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值