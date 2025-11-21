KotasyonBölümler
Dövizler / LKSP
Geri dön - Hisse senetleri

LKSP: Lake Superior Acquisition Corp

9.9200 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LKSP fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.9200 ve Yüksek fiyatı olarak 9.9300 aralığında işlem gördü.

Lake Superior Acquisition Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Sıkça sorulan sorular

LKSP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Lake Superior Acquisition Corp hisse senedi 9.9200 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.9200 - 9.9300 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.9200 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. LKSP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Lake Superior Acquisition Corp hisse senedi temettü ödüyor mu?

Lake Superior Acquisition Corp hisse senedi şu anda 9.9200 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.30% ve USD değerlerini izler. LKSP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LKSP hisse senedi nasıl alınır?

Lake Superior Acquisition Corp hisselerini şu anki 9.9200 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.9200 ve Ask 9.9230 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LKSP fiyat hareketlerini takip edin.

LKSP hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Lake Superior Acquisition Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.8900 - 9.9600 ve mevcut fiyatı 9.9200 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.9200 veya Ask 9.9230 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.30% ve 6 aylık değişim oranı 0.30% değerlerini karşılaştırır. LKSP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Lake Superior Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Lake Superior Acquisition Corp hisse senedi yıllık olarak 9.9600 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.8900 - 9.9600). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.9200 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Lake Superior Acquisition Corp performansını takip edin.

Lake Superior Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.8900 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.9200 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.8900 - 9.9600 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LKSP fiyat hareketlerini izleyin.

LKSP hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Lake Superior Acquisition Corp geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 9.9200 ve yıllık değişim oranı 0.30% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
9.9200 9.9300
Yıllık aralık
9.8900 9.9600
Önceki kapanış
9.9200
Açılış
9.9300
Satış
9.9200
Alış
9.9230
Düşük
9.9200
Yüksek
9.9300
Hacim
6
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
0.30%
6 aylık değişim
0.30%
Yıllık değişim
0.30%
21 Kasım, Cuma
13:30
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:45
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
15:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
51.0
Beklenti
50.3
Önceki
50.3
15:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
51.0
Beklenti
49.0
Önceki
49.0
15:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
4.5%
Beklenti
4.7%
Önceki
4.7%
15:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
3.4%
Beklenti
3.6%
Önceki
3.6%
18:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
419
Beklenti
Önceki
417
18:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
554
Beklenti
Önceki
549
20:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki