LKSP: Lake Superior Acquisition Corp

9.9200 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LKSP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.9200, mientras que el máximo ha alcanzado 9.9300.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Lake Superior Acquisition Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de LKSP hoy?

Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) se evalúa hoy en 9.9200. El instrumento se negocia dentro de 9.9200 - 9.9300; el cierre de ayer ha sido 9.9200 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LKSP en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Lake Superior Acquisition Corp?

Lake Superior Acquisition Corp se evalúa actualmente en 9.9200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.30% y USD. Monitoree los movimientos de LKSP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de LKSP?

Puede comprar acciones de Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) al precio actual de 9.9200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.9200 o 9.9230, mientras que 6 y -0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LKSP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de LKSP?

Invertir en Lake Superior Acquisition Corp implica tener en cuenta el rango anual 9.8900 - 9.9600 y el precio actual 9.9200. Muchos comparan 0.30% y 0.30% antes de colocar órdenes en 9.9200 o 9.9230. Estudie los cambios diarios de precios de LKSP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Lake Superior Acquisition Corp?

El precio más alto de Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) en el último año ha sido 9.9600. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.8900 - 9.9600, una comparación con 9.9200 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Lake Superior Acquisition Corp en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Lake Superior Acquisition Corp?

El precio más bajo de Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) para el año ha sido 9.8900. La comparación con los actuales 9.9200 y 9.8900 - 9.9600 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LKSP en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LKSP?

En el pasado, Lake Superior Acquisition Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.9200 y 0.30% después de las acciones corporativas.

Rango diario
9.9200 9.9300
Rango anual
9.8900 9.9600
Cierres anteriores
9.9200
Open
9.9300
Bid
9.9200
Ask
9.9230
Low
9.9200
High
9.9300
Volumen
6
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
0.30%
Cambio a 6 meses
0.30%
Cambio anual
0.30%
