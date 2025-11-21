CotationsSections
Devises / LKSP
Retour à Actions

LKSP: Lake Superior Acquisition Corp

9.9200 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LKSP a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.9200 et à un maximum de 9.9300.

Suivez la dynamique Lake Superior Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action LKSP aujourd'hui ?

L'action Lake Superior Acquisition Corp est cotée à 9.9200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.9200 - 9.9300, a clôturé hier à 9.9200 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de LKSP présente ces mises à jour.

L'action Lake Superior Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?

Lake Superior Acquisition Corp est actuellement valorisé à 9.9200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LKSP.

Comment acheter des actions LKSP ?

Vous pouvez acheter des actions Lake Superior Acquisition Corp au cours actuel de 9.9200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.9200 ou de 9.9230, le 6 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LKSP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action LKSP ?

Investir dans Lake Superior Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.8900 - 9.9600 et le prix actuel 9.9200. Beaucoup comparent 0.30% et 0.30% avant de passer des ordres à 9.9200 ou 9.9230. Consultez le graphique du cours de LKSP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Lake Superior Acquisition Corp ?

Le cours le plus élevé de Lake Superior Acquisition Corp l'année dernière était 9.9600. Au cours de 9.8900 - 9.9600, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.9200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lake Superior Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Lake Superior Acquisition Corp ?

Le cours le plus bas de Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) sur l'année a été 9.8900. Sa comparaison avec 9.9200 et 9.8900 - 9.9600 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LKSP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action LKSP a-t-elle été divisée ?

Lake Superior Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.9200 et 0.30% après les opérations sur titres.

Range quotidien
9.9200 9.9300
Range Annuel
9.8900 9.9600
Clôture Précédente
9.9200
Ouverture
9.9300
Bid
9.9200
Ask
9.9230
Plus Bas
9.9200
Plus Haut
9.9300
Volume
6
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.30%
Changement à 6 Mois
0.30%
Changement Annuel
0.30%
21 novembre, vendredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
13:45
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
15:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
51.0
Fcst
50.3
Prev
50.3
15:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.0
Fcst
49.0
Prev
49.0
15:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.5%
Fcst
4.7%
Prev
4.7%
15:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.4%
Fcst
3.6%
Prev
3.6%
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
417
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev