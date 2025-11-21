- Visão do mercado
LKSP: Lake Superior Acquisition Corp
A taxa do LKSP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.9200 e o mais alto foi 9.9300.
Veja a dinâmica do par de moedas Lake Superior Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LKSP hoje?
Hoje Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) está avaliado em 9.9200. O instrumento é negociado dentro de 9.9200 - 9.9300, o fechamento de ontem foi 9.9200, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LKSP em tempo real.
As ações de Lake Superior Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Lake Superior Acquisition Corp está avaliado em 9.9200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.30% e USD. Monitore os movimentos de LKSP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LKSP?
Você pode comprar ações de Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) pelo preço atual 9.9200. Ordens geralmente são executadas perto de 9.9200 ou 9.9230, enquanto 6 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LKSP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LKSP?
Investir em Lake Superior Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 9.8900 - 9.9600 e o preço atual 9.9200. Muitos comparam 0.30% e 0.30% antes de enviar ordens em 9.9200 ou 9.9230. Estude as mudanças diárias de preço de LKSP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lake Superior Acquisition Corp?
O maior preço de Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) no último ano foi 9.9600. As ações oscilaram bastante dentro de 9.8900 - 9.9600, e a comparação com 9.9200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lake Superior Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lake Superior Acquisition Corp?
O menor preço de Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) no ano foi 9.8900. A comparação com o preço atual 9.9200 e 9.8900 - 9.9600 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LKSP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LKSP?
No passado Lake Superior Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.9200 e 0.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.9200
- Open
- 9.9300
- Bid
- 9.9200
- Ask
- 9.9230
- Low
- 9.9200
- High
- 9.9300
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.30%
- Mudança de 6 meses
- 0.30%
- Mudança anual
- 0.30%
