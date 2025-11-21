クォートセクション
通貨 / LKSP
LKSP: Lake Superior Acquisition Corp

9.9200 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LKSPの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり9.9200の安値と9.9300の高値で取引されました。

Lake Superior Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

よくあるご質問

LKSP株の現在の価格は？

Lake Superior Acquisition Corpの株価は本日9.9200です。9.9200 - 9.9300内で取引され、前日の終値は9.9200、取引量は6に達しました。LKSPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Lake Superior Acquisition Corpの株は配当を出しますか？

Lake Superior Acquisition Corpの現在の価格は9.9200です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.30%やUSDにも注目します。LKSPの動きはライブチャートで確認できます。

LKSP株を買う方法は？

Lake Superior Acquisition Corpの株は現在9.9200で購入可能です。注文は通常9.9200または9.9230付近で行われ、6や-0.10%が市場の動きを示します。LKSPの最新情報はライブチャートで確認できます。

LKSP株に投資する方法は？

Lake Superior Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅9.8900 - 9.9600と現在の9.9200を考慮します。注文は多くの場合9.9200や9.9230で行われる前に、0.30%や0.30%と比較されます。LKSPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Lake Superior Acquisition Corpの株の最高値は？

Lake Superior Acquisition Corpの過去1年の最高値は9.9600でした。9.8900 - 9.9600内で株価は大きく変動し、9.9200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lake Superior Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Lake Superior Acquisition Corpの株の最低値は？

Lake Superior Acquisition Corp(LKSP)の年間最安値は9.8900でした。現在の9.9200や9.8900 - 9.9600と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LKSPの動きはライブチャートで確認できます。

LKSPの株式分割はいつ行われましたか？

Lake Superior Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.9200、0.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.9200 9.9300
1年のレンジ
9.8900 9.9600
以前の終値
9.9200
始値
9.9300
買値
9.9200
買値
9.9230
安値
9.9200
高値
9.9300
出来高
6
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.30%
6ヶ月の変化
0.30%
1年の変化
0.30%
21 11月, 金曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
13:45
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
15:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
51.0
期待
50.3
50.3
15:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
51.0
期待
49.0
49.0
15:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
4.5%
期待
4.7%
4.7%
15:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
3.4%
期待
3.6%
3.6%
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
417
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待