- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LKSP: Lake Superior Acquisition Corp
Der Wechselkurs von LKSP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.9200 bis zu einem Hoch von 9.9300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lake Superior Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LKSP heute?
Die Aktie von Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) notiert heute bei 9.9200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.9200 - 9.9300 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.9200 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von LKSP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LKSP Dividenden?
Lake Superior Acquisition Corp wird derzeit mit 9.9200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LKSP zu verfolgen.
Wie kaufe ich LKSP-Aktien?
Sie können Aktien von Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) zum aktuellen Kurs von 9.9200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.9200 oder 9.9230 platziert, während 6 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LKSP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LKSP-Aktien?
Bei einer Investition in Lake Superior Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.8900 - 9.9600 und der aktuelle Kurs 9.9200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.30% und 0.30%, bevor sie Orders zu 9.9200 oder 9.9230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LKSP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lake Superior Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) im vergangenen Jahr lag bei 9.9600. Innerhalb von 9.8900 - 9.9600 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.9200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lake Superior Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lake Superior Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Lake Superior Acquisition Corp (LKSP) im Laufe des Jahres betrug 9.8900. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.9200 und der Spanne 9.8900 - 9.9600 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LKSP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LKSP statt?
Lake Superior Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.9200 und 0.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.9200
- Eröffnung
- 9.9300
- Bid
- 9.9200
- Ask
- 9.9230
- Tief
- 9.9200
- Hoch
- 9.9300
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.30%
- 6-Monatsänderung
- 0.30%
- Jahresänderung
- 0.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 51.0
- Erw
- 50.3
- Vorh
- 50.3
- Akt
- 51.0
- Erw
- 49.0
- Vorh
- 49.0
- Akt
- 4.5%
- Erw
- 4.7%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
- 3.4%
- Erw
- 3.6%
- Vorh
- 3.6%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 417
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh