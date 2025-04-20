FiyatlarBölümler
Dövizler / LKFN
Geri dön - Hisse senetleri

LKFN: Lakeland Financial Corporation

65.55 USD 1.16 (1.74%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LKFN fiyatı bugün -1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.17 ve Yüksek fiyatı olarak 66.78 aralığında işlem gördü.

Lakeland Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LKFN haberleri

Günlük aralık
65.17 66.78
Yıllık aralık
50.00 78.61
Önceki kapanış
66.71
Açılış
66.59
Satış
65.55
Alış
65.85
Düşük
65.17
Yüksek
66.78
Hacim
319
Günlük değişim
-1.74%
Aylık değişim
-3.59%
6 aylık değişim
11.67%
Yıllık değişim
1.60%
21 Eylül, Pazar