LKFN: Lakeland Financial Corporation
63.98 USD 0.50 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LKFN за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.04, а максимальная — 64.21.
Следите за динамикой Lakeland Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
63.04 64.21
Годовой диапазон
50.00 78.61
- Предыдущее закрытие
- 64.48
- Open
- 64.21
- Bid
- 63.98
- Ask
- 64.28
- Low
- 63.04
- High
- 64.21
- Объем
- 192
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- -5.90%
- 6-месячное изменение
- 8.99%
- Годовое изменение
- -0.84%
