Dövizler / LIXTW
LIXTW: Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants
0.2499 USD 0.0104 (4.34%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LIXTW fiyatı bugün 4.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2400 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2700 aralığında işlem gördü.
Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.2400 0.2700
Yıllık aralık
0.0200 0.3800
- Önceki kapanış
- 0.2395
- Açılış
- 0.2550
- Satış
- 0.2499
- Alış
- 0.2529
- Düşük
- 0.2400
- Yüksek
- 0.2700
- Hacim
- 16
- Günlük değişim
- 4.34%
- Aylık değişim
- 10.09%
- 6 aylık değişim
- 1084.36%
- Yıllık değişim
- 325.00%
21 Eylül, Pazar