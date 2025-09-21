FiyatlarBölümler
Dövizler / LIXTW
LIXTW: Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants

0.2499 USD 0.0104 (4.34%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LIXTW fiyatı bugün 4.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2400 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2700 aralığında işlem gördü.

Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.2400 0.2700
Yıllık aralık
0.0200 0.3800
Önceki kapanış
0.2395
Açılış
0.2550
Satış
0.2499
Alış
0.2529
Düşük
0.2400
Yüksek
0.2700
Hacim
16
Günlük değişim
4.34%
Aylık değişim
10.09%
6 aylık değişim
1084.36%
Yıllık değişim
325.00%
21 Eylül, Pazar