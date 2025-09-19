KurseKategorien
LIXTW: Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants

0.2660 USD 0.0265 (11.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LIXTW hat sich für heute um 11.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2550 bis zu einem Hoch von 0.2700 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.2550 0.2700
Jahresspanne
0.0200 0.3800
Vorheriger Schlusskurs
0.2395
Eröffnung
0.2550
Bid
0.2660
Ask
0.2690
Tief
0.2550
Hoch
0.2700
Volumen
8
Tagesänderung
11.06%
Monatsänderung
17.18%
6-Monatsänderung
1160.66%
Jahresänderung
352.38%
