LIXTW: Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants

0.1811 USD 0.0120 (6.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LIXTW за сегодня изменился на -6.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1811, а максимальная — 0.2240.

Следите за динамикой Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.1811 0.2240
Годовой диапазон
0.0200 0.3800
Предыдущее закрытие
0.1931
Open
0.2240
Bid
0.1811
Ask
0.1841
Low
0.1811
High
0.2240
Объем
3
Дневное изменение
-6.21%
Месячное изменение
-20.22%
6-месячное изменение
758.29%
Годовое изменение
207.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.