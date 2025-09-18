Divisas / LIXTW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LIXTW: Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants
0.2370 USD 0.0559 (30.87%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LIXTW de hoy ha cambiado un 30.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1975, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2370.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.1975 0.2370
Rango anual
0.0200 0.3800
- Cierres anteriores
- 0.1811
- Open
- 0.2083
- Bid
- 0.2370
- Ask
- 0.2400
- Low
- 0.1975
- High
- 0.2370
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- 30.87%
- Cambio mensual
- 4.41%
- Cambio a 6 meses
- 1023.22%
- Cambio anual
- 303.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B