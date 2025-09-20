CotationsSections
Devises / LIXTW
LIXTW: Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants

0.2499 USD 0.0104 (4.34%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LIXTW a changé de 4.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2400 et à un maximum de 0.2700.

Suivez la dynamique Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.2400 0.2700
Range Annuel
0.0200 0.3800
Clôture Précédente
0.2395
Ouverture
0.2550
Bid
0.2499
Ask
0.2529
Plus Bas
0.2400
Plus Haut
0.2700
Volume
16
Changement quotidien
4.34%
Changement Mensuel
10.09%
Changement à 6 Mois
1084.36%
Changement Annuel
325.00%
20 septembre, samedi