Valute / LIXTW
LIXTW: Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants
0.2499 USD 0.0104 (4.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LIXTW ha avuto una variazione del 4.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2400 e ad un massimo di 0.2700.
Segui le dinamiche di Lixte Biotechnology Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.2400 0.2700
Intervallo Annuale
0.0200 0.3800
- Chiusura Precedente
- 0.2395
- Apertura
- 0.2550
- Bid
- 0.2499
- Ask
- 0.2529
- Minimo
- 0.2400
- Massimo
- 0.2700
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 4.34%
- Variazione Mensile
- 10.09%
- Variazione Semestrale
- 1084.36%
- Variazione Annuale
- 325.00%
21 settembre, domenica