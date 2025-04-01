Dövizler / LGCL
LGCL: Lucas GC Limited
0.16 USD 0.01 (6.67%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LGCL fiyatı bugün 6.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.16 ve Yüksek fiyatı olarak 0.17 aralığında işlem gördü.
Lucas GC Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Günlük aralık
0.16 0.17
Yıllık aralık
0.13 1.37
- Önceki kapanış
- 0.15
- Açılış
- 0.16
- Satış
- 0.16
- Alış
- 0.46
- Düşük
- 0.16
- Yüksek
- 0.17
- Hacim
- 2.170 K
- Günlük değişim
- 6.67%
- Aylık değişim
- -68.00%
- 6 aylık değişim
- -61.90%
- Yıllık değişim
- -86.32%
21 Eylül, Pazar