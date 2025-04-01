Devises / LGCL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LGCL: Lucas GC Limited
0.16 USD 0.01 (6.67%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LGCL a changé de 6.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.16 et à un maximum de 0.17.
Suivez la dynamique Lucas GC Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGCL Nouvelles
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Top 3 Industrials Stocks You'll Regret Missing In Q3 - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Lucas GC (NASDAQ:LGCL)
- Lucas GC Limited Announces Closing of Follow-On Offering
- InvestingPro Fair Value model captures 74% upside in Lucas GC turnaround
- Lucas GC prices $6.43 million follow-on offering of ordinary shares
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Range quotidien
0.16 0.17
Range Annuel
0.13 1.37
- Clôture Précédente
- 0.15
- Ouverture
- 0.16
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- Plus Bas
- 0.16
- Plus Haut
- 0.17
- Volume
- 2.170 K
- Changement quotidien
- 6.67%
- Changement Mensuel
- -68.00%
- Changement à 6 Mois
- -61.90%
- Changement Annuel
- -86.32%
20 septembre, samedi