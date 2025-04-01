Währungen / LGCL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LGCL: Lucas GC Limited
0.16 USD 0.01 (6.67%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LGCL hat sich für heute um 6.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.16 bis zu einem Hoch von 0.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lucas GC Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGCL News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Top 3 Industrials Stocks You'll Regret Missing In Q3 - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Lucas GC (NASDAQ:LGCL)
- Lucas GC Limited Announces Closing of Follow-On Offering
- InvestingPro Fair Value model captures 74% upside in Lucas GC turnaround
- Lucas GC prices $6.43 million follow-on offering of ordinary shares
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Tagesspanne
0.16 0.17
Jahresspanne
0.13 1.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.15
- Eröffnung
- 0.16
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- Tief
- 0.16
- Hoch
- 0.17
- Volumen
- 2.042 K
- Tagesänderung
- 6.67%
- Monatsänderung
- -68.00%
- 6-Monatsänderung
- -61.90%
- Jahresänderung
- -86.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K