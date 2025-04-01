Divisas / LGCL
LGCL: Lucas GC Limited
0.14 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LGCL de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.13, mientras que el máximo ha alcanzado 0.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lucas GC Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGCL News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Top 3 Industrials Stocks You'll Regret Missing In Q3 - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Lucas GC (NASDAQ:LGCL)
- Lucas GC Limited Announces Closing of Follow-On Offering
- InvestingPro Fair Value model captures 74% upside in Lucas GC turnaround
- Lucas GC prices $6.43 million follow-on offering of ordinary shares
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Rango diario
0.13 0.15
Rango anual
0.13 1.37
- Cierres anteriores
- 0.14
- Open
- 0.14
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Low
- 0.13
- High
- 0.15
- Volumen
- 1.345 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -72.00%
- Cambio a 6 meses
- -66.67%
- Cambio anual
- -88.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B