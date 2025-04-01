QuotazioniSezioni
LGCL: Lucas GC Limited

0.16 USD 0.01 (6.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LGCL ha avuto una variazione del 6.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.16 e ad un massimo di 0.17.

Segui le dinamiche di Lucas GC Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.16 0.17
Intervallo Annuale
0.13 1.37
Chiusura Precedente
0.15
Apertura
0.16
Bid
0.16
Ask
0.46
Minimo
0.16
Massimo
0.17
Volume
2.170 K
Variazione giornaliera
6.67%
Variazione Mensile
-68.00%
Variazione Semestrale
-61.90%
Variazione Annuale
-86.32%
