Valute / LGCL
LGCL: Lucas GC Limited
0.16 USD 0.01 (6.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LGCL ha avuto una variazione del 6.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.16 e ad un massimo di 0.17.
Segui le dinamiche di Lucas GC Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGCL News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Top 3 Industrials Stocks You'll Regret Missing In Q3 - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Lucas GC (NASDAQ:LGCL)
- Lucas GC Limited Announces Closing of Follow-On Offering
- InvestingPro Fair Value model captures 74% upside in Lucas GC turnaround
- Lucas GC prices $6.43 million follow-on offering of ordinary shares
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Intervallo Giornaliero
0.16 0.17
Intervallo Annuale
0.13 1.37
- Chiusura Precedente
- 0.15
- Apertura
- 0.16
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- Minimo
- 0.16
- Massimo
- 0.17
- Volume
- 2.170 K
- Variazione giornaliera
- 6.67%
- Variazione Mensile
- -68.00%
- Variazione Semestrale
- -61.90%
- Variazione Annuale
- -86.32%
21 settembre, domenica