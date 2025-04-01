Валюты / LGCL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LGCL: Lucas GC Limited
0.14 USD 0.01 (7.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LGCL за сегодня изменился на 7.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.13, а максимальная — 0.14.
Следите за динамикой Lucas GC Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LGCL
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Top 3 Industrials Stocks You'll Regret Missing In Q3 - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Lucas GC (NASDAQ:LGCL)
- Lucas GC Limited Announces Closing of Follow-On Offering
- InvestingPro Fair Value model captures 74% upside in Lucas GC turnaround
- Lucas GC prices $6.43 million follow-on offering of ordinary shares
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Дневной диапазон
0.13 0.14
Годовой диапазон
0.13 1.37
- Предыдущее закрытие
- 0.13
- Open
- 0.14
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Low
- 0.13
- High
- 0.14
- Объем
- 1.183 K
- Дневное изменение
- 7.69%
- Месячное изменение
- -72.00%
- 6-месячное изменение
- -66.67%
- Годовое изменение
- -88.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.