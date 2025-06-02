FiyatlarBölümler
Dövizler / KMPB
KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated

23.9200 USD 0.0100 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KMPB fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.9200 ve Yüksek fiyatı olarak 24.0200 aralığında işlem gördü.

Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KMPB haberleri

Günlük aralık
23.9200 24.0200
Yıllık aralık
21.0000 24.1800
Önceki kapanış
23.9300
Açılış
24.0200
Satış
23.9200
Alış
23.9230
Düşük
23.9200
Yüksek
24.0200
Hacim
21
Günlük değişim
-0.04%
Aylık değişim
0.93%
6 aylık değişim
5.84%
Yıllık değişim
1.83%
21 Eylül, Pazar