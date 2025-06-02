QuotazioniSezioni
KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated

23.9200 USD 0.0100 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KMPB ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.9200 e ad un massimo di 24.0200.

Segui le dinamiche di Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.9200 24.0200
Intervallo Annuale
21.0000 24.1800
Chiusura Precedente
23.9300
Apertura
24.0200
Bid
23.9200
Ask
23.9230
Minimo
23.9200
Massimo
24.0200
Volume
21
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
0.93%
Variazione Semestrale
5.84%
Variazione Annuale
1.83%
20 settembre, sabato