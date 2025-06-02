Valute / KMPB
KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
23.9200 USD 0.0100 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KMPB ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.9200 e ad un massimo di 24.0200.
Segui le dinamiche di Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.9200 24.0200
Intervallo Annuale
21.0000 24.1800
- Chiusura Precedente
- 23.9300
- Apertura
- 24.0200
- Bid
- 23.9200
- Ask
- 23.9230
- Minimo
- 23.9200
- Massimo
- 24.0200
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 0.93%
- Variazione Semestrale
- 5.84%
- Variazione Annuale
- 1.83%
20 settembre, sabato