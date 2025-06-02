Валюты / KMPB
KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
23.9350 USD 0.0750 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KMPB за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.9000, а максимальная — 24.0000.
Следите за динамикой Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.9000 24.0000
Годовой диапазон
21.0000 24.1800
- Предыдущее закрытие
- 24.0100
- Open
- 23.9020
- Bid
- 23.9350
- Ask
- 23.9380
- Low
- 23.9000
- High
- 24.0000
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 5.91%
- Годовое изменение
- 1.89%
