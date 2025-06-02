КотировкиРазделы
Валюты / KMPB
Назад в Рынок акций США

KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated

23.9350 USD 0.0750 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KMPB за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.9000, а максимальная — 24.0000.

Следите за динамикой Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KMPB

Дневной диапазон
23.9000 24.0000
Годовой диапазон
21.0000 24.1800
Предыдущее закрытие
24.0100
Open
23.9020
Bid
23.9350
Ask
23.9380
Low
23.9000
High
24.0000
Объем
22
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.99%
6-месячное изменение
5.91%
Годовое изменение
1.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.