KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated

23.9300 USD 0.0900 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KMPB hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.8175 bis zu einem Hoch von 24.0500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.8175 24.0500
Jahresspanne
21.0000 24.1800
Vorheriger Schlusskurs
24.0200
Eröffnung
24.0500
Bid
23.9300
Ask
23.9330
Tief
23.8175
Hoch
24.0500
Volumen
26
Tagesänderung
-0.37%
Monatsänderung
0.97%
6-Monatsänderung
5.88%
Jahresänderung
1.87%
