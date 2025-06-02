Währungen / KMPB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
23.9300 USD 0.0900 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KMPB hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.8175 bis zu einem Hoch von 24.0500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.8175 24.0500
Jahresspanne
21.0000 24.1800
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.0200
- Eröffnung
- 24.0500
- Bid
- 23.9300
- Ask
- 23.9330
- Tief
- 23.8175
- Hoch
- 24.0500
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 0.97%
- 6-Monatsänderung
- 5.88%
- Jahresänderung
- 1.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K